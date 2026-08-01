Distração com celular causou capotamento na BR-364, informa PRF

Condutor tentava pegar aparelho no banco do passageiro quando bateu na mureta da ponte/ Foto: ContilNet

Um motorista escapou ileso após perder o controle do veículo e capotar no fim da tarde deste sábado (1º), sobre a Ponte do Igarapé Judia, no km 1 da BR-364, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia pela rodovia no sentido Rio Branco–Porto Velho quando tentou pegar um telefone celular que estava no banco do passageiro. Ao se distrair, perdeu o controle da direção do automóvel, um Volkswagen Jetta de cor preta, e colidiu contra a mureta de proteção da ponte.

Com o impacto, o carro capotou e ficou com as rodas para cima, interditando parcialmente a pista. Apesar da violência do acidente, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos e não precisou de atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para controlar o tráfego, registrar a ocorrência e acompanhar a remoção do automóvel. O veículo foi retirado do local com o auxílio de um guincho.

Após a remoção, o Jetta foi encaminhado ao pátio da PRF, onde permaneceu apreendido por apresentar pendências na documentação.