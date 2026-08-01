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Dois carros colidem perto de cemitério e Samu é acionado em Rio Branco

Uma pessoa foi vista ao solo e recebeu atendimento da equipe do Samu

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Dois carros colidem perto de cemitério e Samu é acionado em Rio Branco
Circunstâncias da colisão e dados dos envolvidos ainda não foram divulgados/ Foto: ContilNet

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no inicio da noite deste sábado (1º) na Rua Rio de Janeiro, no trecho próximo ao Cemitério São João Batista, em Rio Branco.

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No local do sinistro, uma pessoa foi vista ao solo perto dos automóveis envolvidos. A Viatura 07 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao ponto da ocorrência para prestar assistência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, as causas do acidente ou o estado de saúde e a condição da pessoa atendida pelos socorristas. O trânsito no trecho registrou retenção temporária durante a presença da equipe de socorro.

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