31/07/2026
ContilNet Notícias Logo
31/07/2026
ContilPop
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca
Fernanda Arantes denuncia novas ameaças após levar cadeirada em show

Dois casos de violência contra a mulher mobilizam a PM em Sena

O número de atendimentos relacionados à violência doméstica tem chamado a atenção

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ele não foi encontrado
Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ele não foi encontrado | Foto: ContilNet

Em um intervalo inferior a 24 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender duas denúncias de violência doméstica em Sena Madureira. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões da cidade, evidenciando um problema que continua preocupando as autoridades locais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O primeiro atendimento ocorreu no bairro Eugênio Areal, onde um homem acabou preso após ser acusado de agredir sua ex-companheira. Após receber a denúncia, uma equipe do 8º BPM se deslocou até o local e conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas previstas em lei.

Horas depois, os militares foram chamados para uma nova ocorrência, desta vez no bairro Ana Vieira. No entanto, ao chegarem ao endereço informado, o suposto autor já havia deixado o local. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ele não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, o número de atendimentos relacionados à violência doméstica tem chamado a atenção e reforça a importância da denúncia. A corporação ressalta que mantém equipes de prontidão para atuar em situações dessa natureza, buscando garantir segurança às vítimas e dar uma resposta rápida à população.

Autoridades lembram ainda que denúncias podem ser feitas de forma imediata pelos canais de emergência, contribuindo para a interrupção do ciclo de violência e para a responsabilização dos agressores.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.