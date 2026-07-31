Dois casos de violência contra a mulher mobilizam a PM em Sena

O número de atendimentos relacionados à violência doméstica tem chamado a atenção

Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ele não foi encontrado | Foto: ContilNet

Em um intervalo inferior a 24 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender duas denúncias de violência doméstica em Sena Madureira. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões da cidade, evidenciando um problema que continua preocupando as autoridades locais.

O primeiro atendimento ocorreu no bairro Eugênio Areal, onde um homem acabou preso após ser acusado de agredir sua ex-companheira. Após receber a denúncia, uma equipe do 8º BPM se deslocou até o local e conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas previstas em lei.

Horas depois, os militares foram chamados para uma nova ocorrência, desta vez no bairro Ana Vieira. No entanto, ao chegarem ao endereço informado, o suposto autor já havia deixado o local. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ele não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, o número de atendimentos relacionados à violência doméstica tem chamado a atenção e reforça a importância da denúncia. A corporação ressalta que mantém equipes de prontidão para atuar em situações dessa natureza, buscando garantir segurança às vítimas e dar uma resposta rápida à população.

Autoridades lembram ainda que denúncias podem ser feitas de forma imediata pelos canais de emergência, contribuindo para a interrupção do ciclo de violência e para a responsabilização dos agressores.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet