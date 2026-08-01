Motorista de aplicativo sofre grave acidente de moto após perder controle em Rio Branco

Equipe do Samu realizou intubação na pista antes de encaminhar o paciente ao Pronto-Socorro/ Foto: ContilNet

O motorista de aplicativo Maycon Douglas Souza dos Santos, de 36 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de motocicleta na noite deste sábado (1º), na Via Verde, em frente ao Estádio Florestão, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Maycon conduzia uma motocicleta Shineray, de cor preta, no sentido bairro–Centro, quando teria perdido o controle do veículo ao passar por um quebra-molas em alta velocidade. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e bateu violentamente a cabeça contra o asfalto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico. Em razão da gravidade dos ferimentos, uma equipe de suporte avançado também foi deslocada para prestar apoio à ocorrência.

De acordo com testemunhas, Maycon trabalha como motorista de aplicativo e havia aceitado uma corrida, seguindo para buscar um passageiro quando sofreu o acidente.

Durante o atendimento, os socorristas constataram que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, sangramento pelo ouvido, desorientação e fratura na clavícula direita. Diante do quadro clínico, Maycon foi entubado ainda no local e, em seguida, encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Até o fechamento desta reportagem, nossa equipe não havia obtido confirmação se a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.