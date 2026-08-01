Parafuso lançado por roçadeira atravessa bota e fica cravado em pé de trabalhador no Acre

Objeto de 15 centímetros atravessou a bota de proteção de Sérgio Soares de Araújo, de 52 anos, e ficou cravado

Caso ocorreu no km 4 do Ramal da Galileia e acende alerta sobre riscos de máquinas de alta rotação/ Foto: ContilNet

Sérgio Soares de Araújo, de 52 anos, ficou ferido na manhã deste sábado (1º) após ser atingido no pé por um parafuso lançado por uma roçadeira enquanto realizava um serviço de roçagem no Ramal da Galileia, no km 4, próximo à rotatória do Top 15, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas, o trabalhador executava normalmente a atividade quando a máquina arremessou um parafuso de aproximadamente 15 centímetros em alta velocidade. O objeto atravessou a bota de proteção e perfurou cerca de 4 centímetros do pé de Sérgio, permanecendo cravado na região.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o trabalhador recebeu os primeiros atendimento médico. De acordo com a equipe de saúde, o parafuso permaneceu alojado no pé, sendo necessário atendimento especializado para a retirada do objeto e o tratamento da lesão.

Apesar da gravidade do acidente, Sérgio Soares de Araújo estava consciente e seu estado de saúde é considerado estável.

As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser apuradas. O caso chama atenção para os riscos envolvidos em atividades com equipamentos de alta rotação, mesmo quando o trabalhador utiliza equipamentos de proteção individual (EPIs).