Técnica de enfermagem e marido ficam feridos após carro invadir a contramão em Rio Branco

Colisão envolvendo três veículos fez motocicleta ser arremessada contra poste no bairro Preventório

Técnica de enfermagem fica ferida após carro invadir contramão na Rua Rio de Janeiro/ Foto: ContilNet

A técnica de enfermagem Edilene Nazaré da Conceição, de 43 anos, e o marido dela ficaram feridos após um grave acidente de trânsito provocado por um motorista que teria invadido a contramão na noite deste sábado (1º), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edilene seguia como passageira em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, conduzida pelo marido, no sentido Centro–bairro. Durante o trajeto, o condutor de um Chevrolet Onix de cor branco teria colidido na traseira da motocicleta. Na sequência, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um Byd de cor cinza.

Com a violência da colisão, a motocicleta ficou prensada entre os dois carros e, em seguida, foi arremessada contra um poste de energia elétrica às margens da via.

Edilene foi lançada ao asfalto após o capacete se desprender de sua cabeça durante o impacto. Ela sofreu uma fratura no fêmur da perna esquerda, além de escoriações na testa. O marido da técnica de enfermagem sofreu escoriações pelo corpo.

O motorista do Onix, que, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez, também sofreu escoriações. Ele e o motociclista foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Já Edilene recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito Ostensivo foi acionado, isolou a área para os trabalhos da perícia e realizou os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos levantamentos, os veículos envolvidos e a motocicleta foram removidos do local por um guincho.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.