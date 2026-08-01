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Técnica de enfermagem e marido ficam feridos após carro invadir a contramão em Rio Branco

Colisão envolvendo três veículos fez motocicleta ser arremessada contra poste no bairro Preventório

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Técnica de enfermagem e marido ficam feridos após carro invadir a contramão em Rio Branco
Técnica de enfermagem fica ferida após carro invadir contramão na Rua Rio de Janeiro/ Foto: ContilNet

A técnica de enfermagem Edilene Nazaré da Conceição, de 43 anos, e o marido dela ficaram feridos após um grave acidente de trânsito provocado por um motorista que teria invadido a contramão na noite deste sábado (1º), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Preventório, em Rio Branco.

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Segundo informações de testemunhas, Edilene seguia como passageira em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, conduzida pelo marido, no sentido Centro–bairro. Durante o trajeto, o condutor de um Chevrolet Onix de cor branco teria colidido na traseira da motocicleta. Na sequência, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um Byd de cor cinza.

Acidente envolvendo três veículos e moto deixa casal ferido no bairro Preventório/ Foto: ContilNet

Com a violência da colisão, a motocicleta ficou prensada entre os dois carros e, em seguida, foi arremessada contra um poste de energia elétrica às margens da via.

Edilene foi lançada ao asfalto após o capacete se desprender de sua cabeça durante o impacto. Ela sofreu uma fratura no fêmur da perna esquerda, além de escoriações na testa. O marido da técnica de enfermagem sofreu escoriações pelo corpo.

Motorista suspeito de embriaguez invadi pista contrária e causa acidente em Rio Branco/ Foto: ContilNet

O motorista do Onix, que, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez, também sofreu escoriações. Ele e o motociclista foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Já Edilene recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Colisão tripla deixa feridos e mobiliza Samu na capital/ Foto: ContilNet

O Policiamento de Trânsito Ostensivo foi acionado, isolou a área para os trabalhos da perícia e realizou os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos levantamentos, os veículos envolvidos e a motocicleta foram removidos do local por um guincho.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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