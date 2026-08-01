Mototaxista morre e irmã fica ferida após colisão frontal em Rio Branco

Antônio Carlos levou a pior em batida provocada por motociclista que invadiu a contramão e fugiu do local

Condutor suspeito de embriaguez fugiu com ajuda de terceiros e moto foi recolhida ao Detran/ Foto: ContilNet

O mototaxista Antônio Carlos Ferreira de Freitas, de 47 anos, morreu na noite deste sábado (1º) após sofrer um grave acidente de trânsito no Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A passageira da motocicleta, Marlene do Nascimento, também de 47 anos, ficou gravemente ferida. O acidente foi provocado por uma colisão frontal entre duas motocicletas.

Segundo informações de testemunhas, Antônio trabalhava no momento do acidente e seguia no sentido centro–bairro, transportando a irmã, Marlene, até a residência dela, localizada no Ramal da Usina. Durante o percurso, um motociclista identificado apenas como Tawan, que, conforme relatos de moradores, apresentava sinais de embriaguez, trafegava no sentido contrário quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente a motocicleta do mototaxista.

Com a violência da colisão, uma das motocicletas caiu sobre Marlene, que sofreu traumatismo torácico fechado e diversas escoriações pelo corpo. Antônio teve traumatismo abdominal fechado, com suspeita de hemorragia interna, ficando em estado gravíssimo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram inicialmente uma ambulância de suporte básico. Devido à gravidade do quadro clínico das vítimas, uma unidade de suporte avançado também foi deslocada para a ocorrência. Durante o atendimento, a médica Janaína precisou realizar um acesso venoso pela veia jugular de Antônio, em razão da dificuldade de acesso periférico, permitindo a administração rápida de medicamentos e fluidos essenciais para a tentativa de estabilização do paciente.

Ainda conforme testemunhas, após a colisão, Tawan tentou retirar a motocicleta do local, mas foi impedido por moradores. Em seguida, ele fugiu antes da chegada da Polícia Militar, supostamente com a ajuda de um adolescente que chegou em outra motocicleta e o retirou da cena do acidente.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Marlene deu entrada na unidade em estado grave e permaneceu sob cuidados médicos. Antônio Carlos chegou em estado gravíssimo, mas, poucos minutos após dar entrada no setor de trauma, sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por vários minutos, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade hospitalar.

Após a confirmação do óbito, o corpo de Antônio Carlos foi encaminhado ao necrotério do hospital e, posteriormente, removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos exames cadavéricos. Em seguida, será liberado para os familiares realizarem o velório e o sepultamento.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, a motocicleta do mototaxista foi entregue aos familiares, enquanto a moto abandonada pelo suspeito foi recolhida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde permanecerá à disposição das autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente e realiza diligências para localizar o motociclista suspeito, que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.