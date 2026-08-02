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Acidente em montaria deixa jovem com grave lesão no olho e mobiliza campanha solidária

Segundo os familiares, toda contribuição, independentemente do valor, fará diferença neste momento

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Acidente em montaria deixa jovem com grave lesão no olho e mobiliza campanha solidária
O jovem Alessandro sofreu um grave acidente/Foto: Reprodução

O que era para ser um momento de emoção e adrenalina em uma competição de rodeio terminou em preocupação. O jovem Alessandro sofreu um grave acidente durante uma montaria ao ser derrubado do touro e, na sequência, atingido por um pisão na região do olho.

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Após receber atendimento inicial, ele precisará ser transferido para Rio Branco, onde passará por avaliação médica especializada. Os exames irão determinar a gravidade da lesão ocular e indicar o tratamento mais adequado.

Para ajudar a família a enfrentar as despesas com transporte, hospedagem, alimentação e demais custos durante o período de tratamento, foi criada uma campanha de arrecadação. Segundo os familiares, toda contribuição, independentemente do valor, fará diferença neste momento.

As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix 68996094669, em nome de Gercilene Borges de Carvalho (Nubank). Além da ajuda financeira, a família pede que a iniciativa seja compartilhada para que a campanha alcance mais pessoas e aumente as chances de apoio ao jovem.

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