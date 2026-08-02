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Explosão de panela de pressão deixa jovem em estado grave e família pede ajuda

Jovem sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau após tentar abrir panela de pressão com vapor acumulado

Por José Halif, ContilNet
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Explosão de panela de pressão deixa jovem em estado grave e família pede ajuda
Adolescente ficou gravemente queimado após explosão de panela de pressão em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A família do adolescente Richard, de 13 anos, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos que auxiliem no tratamento do jovem, vítima de um grave acidente doméstico ocorrido na última terça-feira (28).

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Segundo familiares, a mãe do adolescente preparava inhames para levar à casa de farinha e, após desligar o fogo, a panela de pressão permaneceu com grande quantidade de vapor acumulado. Sem perceber o risco, Richard tentou abrir o utensílio, momento em que ocorreu a explosão.

Com o impacto, o adolescente sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto e em outras partes do corpo.

Richard está internado no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde recebe atendimento médico e necessita de cuidados especiais durante o período de recuperação.

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela família, parentes e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar doações que ajudem a custear despesas com o tratamento. Além de contribuições em dinheiro, também são bem-vindas doações de medicamentos e alimentos adequados para o período de recuperação.

Quem puder colaborar pode realizar doações por meio da chave Pix 045.160.802-06. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (68) 99904-5955.

A família agradece todas as demonstrações de solidariedade, orações e contribuições recebidas, destacando que qualquer ajuda, independentemente do valor, será importante neste momento delicado.

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