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Caminhão entra na preferencial e quase provoca grave acidente no Acre

Vídeo obtido pela redação mostra o momento em que o caminhão atinge de forma leve a lateral do carro

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Caminhão entra na preferencial e quase provoca grave acidente no Acre
egundo informações, o condutor do caminhão não percebeu a passagem do veículo de passeio. — Foto: Reprodução

Por pouco um acidente de grandes proporções não foi registrado na tarde deste sábado (1º), em Manoel Urbano. Um caminhão e um veículo de passeio se envolveram em uma colisão após o motorista do caminhão entrar na preferencial sem perceber a aproximação do automóvel.

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Um vídeo obtido pela redação do ContilNet mostra o momento em que o caminhão atinge de forma leve a lateral do carro. Apesar do impacto e do susto vivido pelos ocupantes, ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o condutor do caminhão não percebeu a passagem do veículo de passeio ao acessar a via preferencial, provocando a colisão. Felizmente, os danos foram apenas materiais.

As imagens reforçam o risco do acidente, que por pouco não terminou de forma muito mais grave.

VÍDEO:

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