01/08/2026
ContilNet Notícias Logo
01/08/2026
ContilPop
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca

MEIs e pequenos negócios ganham mais prazo para se adaptar à Reforma Tributária

Cantor sertanejo foi alvo de três denúncias via Disque 100

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
MEIs e pequenos negócios ganham mais prazo para se adaptar à Reforma Tributária
Telefone celular com aplicativo Simples Nacional exibido na tela — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) ganharam mais tempo para se adaptar às mudanças da Reforma Tributária. A Receita Federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS) anunciaram um novo cronograma que adia para janeiro de 2027 a obrigatoriedade de informar os novos tributos na nota fiscal para empresas enquadradas no Simples Nacional.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Enquanto a maioria dos setores da economia começará a cumprir a nova exigência já na próxima segunda-feira (3), os pequenos negócios terão um prazo maior para adequar sistemas, processos e rotinas fiscais.

O Simples Nacional reúne os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Para os microempreendedores individuais, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) continuará sem alterações, mantendo o pagamento mensal em valor fixo e sem a necessidade de discriminar a alíquota dos novos tributos nas notas fiscais.

Quem mais se beneficia com o adiamento são as microempresas e empresas de pequeno porte que já emitem notas fiscais com detalhamento de tributos. Elas terão até o início de 2027 para adaptar seus sistemas às novas exigências.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) avaliou positivamente o adiamento e defendeu que o governo divulgue o quanto antes a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), prevista para entrar em vigor em 2027. Segundo a entidade, a definição antecipada permitirá que as empresas revisem processos internos, ajustem sistemas, planejem o fluxo de caixa e definam a precificação de produtos e serviços.

Entenda a mudança

A Reforma Tributária prevê a substituição gradual dos atuais tributos sobre o consumo. Serão extintos impostos federais como PIS, Cofins e IPI, além dos tributos estaduais e municipais ICMS e ISS.

Em seu lugar, passarão a existir a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por estados e municípios.

A fase de testes da reforma foi iniciada no fim de maio e seguirá até dezembro deste ano. A partir de segunda-feira (3), alguns setores, como transporte, energia elétrica e varejo, já deverão demonstrar nas notas fiscais a cobrança do IBS e da CBS.

Em 2026, será aplicada uma alíquota de teste de 1%, que deverá aparecer nas notas fiscais. Caso a informação não seja apresentada, a Receita Federal notificará o contribuinte para regularizar a situação em até 60 dias. Embora a legislação preveja multas, o órgão informou que pretende priorizar orientações durante o período de transição e deixar a aplicação de penalidades para 2027.

Conteúdo Original / Fonte: Extra
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.