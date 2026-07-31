ContilNet agora pode ser escolhido como fonte preferida no Google

Novo recurso permite que leitores deem prioridade às notícias do portal e acompanhem com mais facilidade tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo

O ContilNet lançou uma nova ferramenta para aproximar ainda mais o portal de seus leitores. A partir de agora, é possível escolher o site como uma fonte preferida no Google, aumentando as chances de encontrar nossas notícias com mais frequência nas áreas de destaque e nos resultados relacionados a assuntos jornalísticos.

Para utilizar a novidade, basta clicar no botão “Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google” disponível em nossas páginas e confirmar a escolha diretamente na plataforma.

Ao selecionar o ContilNet como fonte preferida, o leitor informa ao Google que deseja acompanhar com maior prioridade os conteúdos publicados pelo portal. A medida pode ajudar nossas reportagens, notícias e coberturas especiais a aparecerem com mais frequência para quem já acompanha e confia no trabalho realizado pela nossa equipe.

Informação do Acre para o mundo

O ContilNet acompanha diariamente os principais acontecimentos do Acre, com cobertura de política, segurança pública, economia, cidades, cultura, entretenimento, esportes e assuntos de interesse da população.

O portal também mantém seus leitores informados sobre os fatos mais importantes do Brasil e do mundo, sempre com agilidade, responsabilidade e compromisso com a informação.

Escolher o ContilNet como fonte preferida é uma forma simples de continuar acompanhando nossas publicações e não perder as principais notícias do dia.

Clique em “Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google” e fique por dentro de tudo o que acontece no Acre e no mundo.