A artista Ágatha Lim fala sobre sua intimidade no quadro Raio X

Apaixonada por moda, a figurinista e artista Ághata Lim foi a convidada da semana do quadro Raio X e nos contou um pouco mais sobre a sua intimidade. Recentemente, nós a desafiamos a aderir ao Projeto 333, que consiste em escolher apenas 33 peças do seu guarda-roupas, incluindo roupas, acessórios e calçados, para serem as únicas roupas durante 3 meses. É um movimento que desperta as pessoas para a importância da sustentabilidade na moda. Corre para apertar o PLAY e saber o que ela revelou!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários