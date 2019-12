Homem leva tiro no peito durante assalto na Estrada do Mutum

No final da tarde desta terça-feira feira (17) mais uma tentativa de homicídio foi registrada na Capital. Natanael Alves Leite, de 49 anos, levou um tiro no peito. O crime ocorreu em uma chácara no km 01 da Estrada do Mutum.

A viatura 01 foi até o local e após prestar socorro à vítima levou ele para o pronto socorro de Rio Branco.

Notanael disse que estava trabalhando na chácara quando dois homens em uma moto bis chegaram e teriam anunciado um assalto.

Mesmo após a vítima dar os seus pertences, os bandidos ainda teriam efetuado um tiro.

A Polícia Militar ainda foi até o local, mas não conseguiu prender os suspeitos.

