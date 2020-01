Goleiro acreano Yago Darub, do Flamengo, deve reforçar Bragantino em 2020

A equipe do Flamengo negocia o empréstimo do goleiro acreano Yago Darub para o Bragantino, atual campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 2019.

O atleta se reapresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (9), mas não treinou com o restante do elenco que deve iniciar o Campeonato Carioca.

O empréstimo do goleiro para a equipe paulista deve ser de um ano, ou seja, até o fim da temporada 2020. Yago foi um dos destaques do Flamengo Sub-20 na conquista da Copa São Paulo de 2018 e atua no time B do clube carioca.

