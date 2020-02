Pastor condenado por estupro de 6 crianças é preso no Acre; ele liderava célula infantil

Ele vendia objetos em frente ao Banco do Brasil e foi identificado após foto circular no Whatsapp

Policiais civis do Acre prenderam na manhã desta terça-feira (4) o pastor evangélico Sérgio Galvão, condenado pela Justiça de Rondônia pelo estupro de seis crianças. Os abusos aconteceram há cerca de oito anos na cidade de Ariquemes.

Foragido em Rio Branco, Galvão foi preso em frente a uma agência do Banco do Brasil. Ele comercializava, em um carrinho, utensílios como controles remotos, escovas para cabelo e óculos escuros. A polícia encontrou o homem após denúncia anônima. Há dias uma imagem dele com informações sobre os crimes circulavam no Whatsapp de acreanos e rondonienses.

Em 2012 o pastor chegou a ser preso por 14 dias, mas obteve liberdade provisória e fugiu. Ele pregava na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil e liderava uma célula infantil. As crianças abusadas por Galvão tinham entre 7 e 11 anos de idade, uma delas portadora de Síndrome de Down.

