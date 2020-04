Há 2 anos Gleici era campeã do BBB e ‘Altas Horas’ reprisa dia em que ela foi cortada 15 vezes

Devido à crise do novo coronavírus, as gravações do programa ‘Altas Horas’, assim como outros da TV Globo, estão suspensas e sem previsão para retornar. Desde o mês passado, nas noites de sábado a emissora vem reprisando episódios do programa que fizeram sucesso. Com a aproximação da final do ‘BBB 20’, a reprise escolhida para a noite de ontem foi originalmente exibida em janeiro de 2019, antes da estreia do ‘BBB 19’. O episódio, no entanto, chamou atenção do público por um fato: a convidada Gleici Damasceno foi interrompida 15 vezes por homens ao longo de sua participação.

Estavam presentes apenas campeões de edições passadas para uma roda de conversa. Entre os escolhidos estavam Dhomini, Max Porto, Rafinha, Diego Alemão, Marcelo Dourado, Fernanda Keulla e Gleici, que foi a vencedora de 2018. Durante o bate-papo, os ex-participantes avaliaram suas passagens pelo reality e o impacto da vitória em suas trajetórias.

Discordâncias

As opiniões foram plurais. Quando uma retrospectiva de Alemão foi exibida, o apresentador Serginho Groisman relembrou seu envolvimento com duas mulheres na casa, Fani Pacheco e Iris Stefanelli. Gleici emitiu sua opinião, alegando que o país tem passado por mudanças e que, na atualidade, o triângulo poderia não ser bem aceito. Nesse momento, Alemão a interrompeu: “Com todo o respeito, o que eu não acho legal é você prejulgar uma atitude”, alegando ter sido honesto com ambas.

Repercussão negativa

Essa não foi a única vez em que a acreana sofreu cortes em suas falas pelos colegas homens. Enquanto formulava outras considerações, a moça chegou a se irritar com as sobreposições de Rafinha e Max, pedindo que pudesse concluir o que estava dizendo. Ao todo, foram quinze interrupções masculinas — o que não passou despercebido na época e nem agora, com a reprise.

No Twitter, a própria Gleici e seus seguidores se pronunciaram:

Manterrupting

Na época da exibição, a neuropsicóloga e psicanalista Carla Bianca Salcedo, consultada por Universa explicou que a situação poderia ser encaixada no termo “manterrupting” — quando um ou mais homens interrompem a fala de uma mulher com o intuito de prejudicar sua linha de raciocínio ou expressão de ideias.

“O ato tem uma conotação sexista e desqualifica a fala feminina. Pode acontecer na família, no trabalho e outras situações de convívio social. Ele tem como consequência minar a autoconfiança de uma mulher”, detalhou.

O que Gleici pensa sobre o assunto?

Com a repercussão do programa, em 2019, Gleici resumiu sua opinião sobre a situação, alertando para que a culpa não fosse colocada sobre a mulher.

