Prefeitura intensifica orientação para o uso de máscara em unidades de saúde

A Prefeitura de Rio Branco, com base no Decreto Estadual nº 5.812, de 17 de abril de 2020, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), intensificou esta semana, nas unidades de saúde do Município, o trabalho de orientação para o uso de máscaras faciais, visando orientar a população sobre a necessidade do equipamento durante atendimento nas URAPS, UBS e na Policlínica Barral y Barral.

De acordo com o secretário Oteniel Almeida, todas as pessoas devem fazer uso de máscara facial, inclusive, máscara de pano dado a escassez do produto industrializado no mercado local. Almeida esclarece também que todos os servidores da Saúde do Município utilizam EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), como determina os protocolos em vigência.

O Decreto 5,812, versa em seu art. 7º que fica determinada, a partir de 20 de abril de 2020, a obrigatoriedade de utilização de máscaras faciais para o acesso, a permanência e a circulação em locais e estabelecimentos públicos e privados acessíveis ao público. As máscaras faciais de que trata o Decreto poderão ter fabricação caseira, de acordo com as orientações emitidas pelo Ministério da Saúde, salvo nos casos em que as normas técnicas exigirem outros critérios de segurança.

