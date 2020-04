Venenosa do Acre: empresário presenteia amante, PM casado de parceira nova e mais

Homenagem

A eterna Miss Sena e Acre, Risoleta de Queiroz, usou suas redes sociais para parabenizar sua mãe Célia Queiroz. Desejo muito saúde e felicidades para minhas conterrâneas.

“Hoje o dia eu dedico a minha Rainha, meu exemplo de mãe, mulher, vó, esposa, cunhada e sogra. Minha AMADA MÃE desejo que Deus continue a abençoando grandemente com muita saúde, se Deus quiser ano quem vou poder dá os parabéns pessoalmente. Um Feliz Aniversário. Te amo infinitamente. Bjs”

Vivas

Recebendo o carinho dessa coluna o prefeito de Manoel Urbano, Tanizio Sá, que festejou 52 anos no domingo (26). Parabéns e muito sucesso!

Trio

Na companhia do irmão José Carlos Pinheiro e do amigo Cabôco, a jornalista Wania Pinheiro compartilhou o click de uma bela cachoeira na BR364 nas proximidades de Sena Madureira.

Apagando velinhas

Quem recebe o carinho antecipado deste colunista é a maravilhosa Fátima Alves, que festeja niver no dia 28 de abril.

Bodas de lã

Felicidades ao casal Ianka e Gabriel Martins que festejam 7 anos de casamento nesta segunda-feira (27). Ianka usou suas redes sociais para declarar todo seu amor. Que lindo! Felicidades pra esse casal lindo!

“Hoje é o nosso dia, 07 anos juntos não é para qualquer um, às vezes a convivência é difícil, mas com você eu aprendi que o amor supera tudo e nos ensina a ser pacientes. Agradeço por cada dia ao seu lado, seu companheirismo e nossas conquistas que não foram fácil. Que o senhor nos ilumine e nos conceda a bênção de continuarmos juntos e principalmente unidos e felizes. TE AMO!”

Jorge e Mateus marcam nova live com show em maio

Jorge e Mateus vão realizar uma nova live com show no dia 2 de maio. Anunciada nesta sexta-feira (10) nas redes sociais da dupla sertaneja, a apresentação tem início marcado para as 17h.

Esta será a segunda transmissão realizada pelos dois neste período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.

No dia 4 de abril, sua live bateu a marca de 3,1 milhões de acessos simultâneos no YouTube e foi criticada por uma foto que mostrava aglomeração de pessoas nos bastidores.

Daniel Herculano

Recebendo o carinho deste colunista, meu amigo Daniel Herculano, que festejou aniversário no dia 21 de abril. Felicidades!

Série mexicana da Netflix afirma que Bolsonaro é sinônimo de ‘estúpido’

Uma cena durante a série La Casa de Las Flores, da Netflix, chamou atenção dos assinantes brasileiros da plataforma de streaming. A atração, uma comédia, é uma produção mexicana que faz sucesso por satirizar os “novelões” do país latino-americano.

Durante o quinto episódio da terceira temporada da série, que estreou na última quinta-feira (23), uma discussão protagonizada pela personagem Paulina de la Mora, interpretada por Cecília Suarez, contou com uma referência ao sobrenome da família do presidente brasileiro.

Paulina discute com Diego Olvera, representado por Juan Pablo Medina. Em um determinado momento ela explode e diz para o homem: “Cale a boca!”, começa. “Você é burro? Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê?”. Fonte: Veja

Série mexicana da Netflix afirma que Bolsonaro é sinônimo de 'estúpido'. Entenda -> https://t.co/n0H67Acj96 pic.twitter.com/51bBG0Gk3E — VEJA São Paulo (@VejaSP) April 26, 2020

Boticário traz depoimentos espontâneos de crianças em campanha para o Dia das Mães

Tem mãe que transformou a sala de casa em um campo de futebol; outra pinta quadros junto com os filhos; tem mãe que brinca de lutinha; e até quem se vista de girafa. O que não falta para elas é criatividade para manter os filhos saudáveis e felizes dentro de casa durante a quarentena. E foi para homenagear todas as mães que o Boticário lança sua nova campanha, contando histórias diferentes por meio de depoimentos espontâneos de crianças.

***

O filme, criado pela AlmapBBDO, reforça que é fácil enxergar beleza onde tem amor. As crianças relatam como tem sido a rotina com as mães em casa e como cada uma delas se supera – como sempre acontece – em transformar o dia a dia em momentos inesquecíveis para todos. E essa alegria se revela nos mínimos gestos, entre um e-mail e a preparação do almoço, a jornada fora de casa e as brincadeiras na sala.

***

Todos os depoimentos foram coletados com celulares, pelas próprias crianças, que assim contam suas histórias. O comercial encerra com a mensagem: “Uma homenagem às mães que, como sempre, estão se superando pelos seus filhos”, trazendo o reconhecimento do Boticário a todas as realizações dessa mulher que nem sempre se vê como a vitoriosa que realmente é, todos os dias. Assistam o emocionante vídeo!

Dica: Milagre na Cela 7

Em tempos de coronavírus e quarentena, um filme turco está crescendo cada vez mais no ranking da Netflix, com 96% de aprovação dos assinantes da plataforma: Milagre na Cela 7. O longa é mais uma prova de que o cinema estrangeiro está caindo cada vez mais no gosto dos espectadores. Mas o que fez deste filme se tornar um verdadeiro fenômeno?

Milagre na Cela 7 é aquele tipo de filme que foi feito para comover até os mais durões. A adaptação turca (a trama é, originalmente, sul-coreana, tendo sido adaptada, ainda, em outros países, como Filipinas e índia), escrita pelos roteiristas Özge Efendioglu e Kubilay Tat e dirigida por Mehmet Ada Öztekin, aproxima o espectador do lado mais humano de cada personagem, fazendo com que o longa seja repleto de muita sensibilidade.

Fato é que, se você estiver disposto a se emocionar do começo ao fim, Milagre na Cela 7 é uma boa sugestão de filme para esta quarentena. Pegue a pipoca, os lenços e aproveite.

Confira, abaixo, o trailer:

FestVida

Vamos ter cultura acreana no balde na I Edição do festival on-line FestVida – Arte de Casa para o Mundo, realizado pela Prefeitura de Rio Branco. São 50 artistas, dos mais variados segmentos culturais, participando em ao vivos nas suas redes sociais, levando para sua casa o melhor de nossa arte e cultura.

Nesta segunda-feira (27), as lives começam a partir das 17h. A programação completa você acompanha nas redes da @fundacaogaribaldibrasil e @prefeituraderiobranco

O FestVida, além de fortalecer a campanha pelo Isolamento Social, divulga a arte rio-branquense e possibilita o pagamento de cachê aos artistas, neste momento difícil em que muitos estão sem trabalho algum.

Venenosa do Acre

– Empresário casado presenteia moto zero para sua amante. O caso bafônico já circula na cidade. O nome do cidadão não revelo jamais!

– A moça já desfila na sua moto zero. Vou jogar o modelo da moto nos stories do meu instagram. Segue lá! @douglasricher

-O ano começou bombandooo! Depois da tal famosa lista, outra personalidade do município programa soltar uma relação de homens casados com quem teve encontros babados. Confira!

-Por falar em casados, teve policial assumindo novo romance. Bom, as minhas fontes venenosas me informaram que a família da moça tá acreditando no romance. Agora não sabemos se ele já contou que é casado! Jogue flores que eu tô mortooo! Rs

-E sobre a moça? Adora trocar uma farda por outra. Só digo isso!

