Gladson é recebido com honras em promoção de oficiais e praças da PMAC e CBMAC

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi recebido com honras na noite desta terça-feira (23) durante a cerimônia de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC), um evento realizado em frente ao Quartel do Comando Geral da PMAC, na Praça da Revolução, em Rio Branco (AC).

Com honras das duas corporações, o Cameli promoveu 183 policiais militares e 30 bombeiros para assumirem novos postos e graduações. A cerimônia, carregada de solenidade e significado, reconheceu o comprometimento e dedicação dos profissionais que integram o sistema de segurança pública do Acre.

Veja o vídeo: