Sem Fronteiras anuncia show de Thiaguinho em Rio Branco; veja data e mais detalhes

A empresa Sem Fronteiras anunciou na noite desta terça-feira (23) apresentação do cantor e compositor Thiaguinho no Acre. Com uma carreira repleta de sucessos e uma legião de admiradores por todo o Brasil, o artista promete agitar a capital acreana com sua música contagiante.

O show, que já está sendo considerado o mais esperado do ano na região, está marcado para o dia 29 de junho, em Rio Branco. Thiaguinho trará consigo seus maiores hits, que conquistaram o coração do público ao longo de sua trajetória, além de apresentar sua nova turnê, intitulada “Sorte”.

Os detalhes sobre o local do evento, horário e valores dos ingressos serão divulgados em breve, juntamente com o início das vendas