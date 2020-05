Bestene deixa microfone aberto e chama Gehlen de “individualista” em sessão deste sábado 

Na sessão deliberativa remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deste sábado (23), um áudio aberto do deputado estadual José Bestene (Progressistas) vem chamando atenção nas redes sociais. Trata-se de uma fala onde ele acusa o líder do governo, Gehlen Diniz, do seu partido, de ser individualista em razão de uma discussão normal de parlamento.

“O Gehlen é muito individualista”, declarou o parlamentar durante pronunciamento da emedebista Antônia Sales.

Apesar da polêmica, o clima seguiu amistoso entre os deputados estaduais que, em solidariedade ao colega, fizeram questão de avisar que o áudio do microfone estava ligado. O líder do governo bem humorado chegou a sorrir da situação inusitada.

