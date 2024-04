Musculosa, Kéfera ganha programa de entrevistas sobre luta

Kéfera Buchmann viralizou nas redes sociais por conta do novo físico apresentado. A repercussão acerca do corpo musculoso da atriz e influenciadora digital foi tão grande que ela ganhou um programa no Canal Combate, especializado no universo das lutas.

Juntamente com o lutador de MMA Fabrício Werdum, Kéfera vai apresentar o Papo Cruzado, programa de entrevistas que abordará temas cotidianos relacionados ao universo da luta, com a participação de atletas das artes marciais ou celebridades convidadas.

A produção estreia no segundo semestre de 2024 e contará com 20 episódios de 30 minutos. Os lutadores Wanderlei Silva, Rodrigo Minotauro, Demian Maia, Juliana Velasques, Amanda Ribas e artistas como Marcos Mion, MC Gui e Sergio Mallandro são alguns dos convidados dessa temporada.

Kéfera vai parar de treinar músculos superiores: “Virei uma geladeira”

Kéfera usou as redes sociais para informar aos fãs que a vida fitness e os treinos estão funcionando. A influenciadora, inclusive, foi aconselhada pelo treinador a não treinar os membros superiores do corpo por um tempo.

Em áudio postado por ela, o profissional elogiava a boa resposta do corpo de Kéfera aos exercícios e dizia para ela tirar os exercícios de superior e investir no treino das pernas.

“É muito difícil ter uma genética que faz você criar músculos muito rápido. Cheguei nesse nível de que eu desenvolvi tanto que vou ter que dar uma segurada e treinar perna e bunda, para equilibrar. Virei uma geladeira, então vamos dar uma segurada e aumentar lá embaixo”, comentou ela.

Em seguida, a influencer ainda rebateu alguns haters que dizem que ela faz o uso de hormônios artificiais para manter o corpo definido. “Fica na tua. Se eu tivesse usando bomba, eu estaria muito, muito maior. Na parte de cima, eu sempre fui maior, sou bem ‘larga’. Mas agora eu vou aumentar a perna. Aumentar, não. Não precisa aumentar tanto.”