CBF quer limitar pessoas por delegação nos estádios em protocolo de jogos

Entidade que rege o futebol não quer mais do que 40 pessoas por equipe na retomada do calendário

Desde o mês de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elabora o protocolo nacional da volta do futebol. As medidas são inspiradas na liga alemã, cujo campeonato do país retornou neste mês de maio. Dentre a lista, a entidade brasileira quer limitar o número de integrantes das delegações dos times nos estádios para 40 pessoas.

Além da quantidade de pessoas na delegação, a CBF responsabiliza os clubes pelos testes epidemiológicos da cada um que chega ao estádio, “com ênfase na condição olfativa e aferição de temperatura com termômetro de infravermelho”. O documento também estabelece os cuidados no vestiário, onde cada um deve usar máscara e ficar o menor tempo possível, com limite recomendado de 40 minutos.

Brazil Confirmados 377,780 +1,111 (24h) Mortes 23,622 +100 (24h) Recuperados 153,833 40.72% Ativos 200,325 53.03%

