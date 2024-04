O Campeonato Acreano 2024 foi decidido nesta quinta-feira (25), no qual Independência foi campeão, vencendo o São Francisco por 4×1, e Humaitá vice-campeão, vencendo o Rio Branco por 3×0.

Os dois times vão ser representantes acreanos nas competições nacionais em 2025, sendo a Copa do Brasil, além do Independência conquistar vaga na série D do Brasileirão.

VEJA A COMEMORAÇÃO DO TRICOLOR: