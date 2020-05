Ex-The Voice, cantora capixaba é apontada como nova namorada do Roberto Carlos

Roberto Carlos pode estar vivendo um novo amor. Segundo o programa “A tarde é sua”, o cantor está namorando a cantora capixaba Tamara Angel, que fez parte da sétima temporada do “The voice Brasil”, exibida em 2018. O romance, que teria começado antes da quarentena, segue atualmente a distância.

Ainda de acordo com a atração, não foi só a música que teria unido os dois. A cantora de 27 anos é da mesma cidade do Rei, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Tamara esteve no início de março no Rio e posou com Roberto no estúdio dele na Urca. “Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão”, escreveu ela ao postar foto do encontro. No dia 16 de janeiro, deste ano, ela já tinha postado uma outra foto mais antiga com o cantor, de 79 anos. “Um TBT memorável com o Rei e cachoeirense. Muita admiração e respeito pelo conterrâneo”, legendou ela.

Tamara Angel começou sua carreira na música como cover da cantora canadense Avril Lavigne. Ela já se apresentou para um público de três milhões de pessoas, quando cantou na Parada LGBTQI+ da cidade de São Paulo.

