Lanchonete no AC vira destaque nacional com ‘X-Pabllo Vittar, com dois ovos e uma salsicha’

Sites nacionais repercutiram o ato. Dono do estabelecimento disse que não teve intenção de ofender

Vários sites nacionais repercutiram a informação de que uma lanchonete no Acre lançou o X-Pabllo Vittar. Contendo em seus ingredientes dois ovos e uma salsicha, a piada saiu pela culatra: a lanchonete foi acusada de transfobia.

O Guia Gay São Paulo criticou a peça publicitária. “Internautas e o presidente do Fórum de ONGs LGBT, Germano Marino, acusaram a campanha de transfobia, apesar de Pabllo Vittar ser drag queen performada por homem gay”, disse um trecho da publicação. O G1 também deu a notícia, que performou na página nacional.

Após a repercussão, o dono do estabelecimento disse que não teve intenção de ofender e retirou as peças do ar.

Brazil Confirmados 505,487 +7,047 (24h) Mortes 29,013 +179 (24h) Recuperados 205,371 40.63% Ativos 271,103 53.63%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários