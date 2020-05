Maurício Meirelles causa ao anunciar que foi “comido” por Felipe Prior

“Sim, o Felipe Prior já me comeu”, disparou Maurício Meirelles, que ainda marcou o polêmico participante da última edição do Big Brother Brasil

Maurício Meirelles surpreendeu os seus seguidores ao usar o perfil do Twitter, nesta quinta-feira (28), para fazer uma revelação: já foi “comido” pelo ex-BBB Felipe Prior.

É claro que tudo não passou de mais uma brincadeira do criador do Webbullying. O humorista publicou uma foto em que dois homens aparecem em uma cama fazendo sexo. No entanto, eles possuem rostos parecidos com o humorista e o arquiteto.

“Sim, o Felipe Prior já me comeu”, disparou Maurício Meirelles, que ainda marcou o polêmico participante da última edição do Big Brother Brasil, da Globo.

Nos comentários, muita gente se divertiu com o famoso. “Fez ele te chamar de paizão?”, brincou um seguidor. “Teve sorte hein? Foi bom, Maurício?”, quis saber outro.

“Ixii, Daniel vai ficar pistola!!”, comentou um terceiro internauta, fazendo referência ao outro participante do BBB 2020, Daniel Lenhardt. “A frase ‘o Prior não vai te comer’ não serve pro Maurício”, disparou mais um.

Recentemente, o ex-BBB Daniel falou sobre a relação com o arquiteto, com quem teve atritos no confinamento.

“Depois do programa conversei com vários participantes, incluindo o Prior. Nós conversamos e nos resolvemos. (…) Todo mundo merece uma segunda chance, não guardo mágoas“, disse ele para a revista Máxima.

