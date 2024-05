Maya Massafera fará primeira aparição pública; saiba onde

Após meses de expectativa, Maya Massafera vai aparecer em público pela primeira vez após realizar sua transição de gênero.

A youtuber chegou a pedir a ajuda dos seguidores do Instagram para decidir qual look usaria em um evento nesta sexta-feira (17/5). Segundo o portal LeoDias, a festa em questão será nada menos que o Festival de Cannes, na França.

Ainda de acordo com o site, Maya Massafera já está no país e foi levada pela própria organização do evento. A influenciadora ainda estaria sendo super requisitada e disputada por duas marcas de joias patrocinadoras do festival: a Choppard e a DeGrissono.

Isso porque ambas querem complementar o visual escolhido pela celebridade brasileira para ir ao evento.