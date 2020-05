Nicolau diz que PL do Instituto de Saúde vai ser discutido na próxima semana na Aleac

O PL estava sendo debatido nas comissões conjuntas do Poder Legislativo na última semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) garantiu na sessão desta quarta-feira (27) que o PL do Instituto de Saúde do Acre não será mais discutido nesta semana.

A justificativa para adiamento da matéria é devido a um mal-estar do relator do PL de autoria do Poder Executivo. “O deputado José Bestene está gripado e por isso, vamos discutir somente na próxima semana”, declarou.

O PL estava sendo debatido nas comissões conjuntas do Poder Legislativo na última semana, mas, foi adiada e ainda faltam ser analisadas quatro emendas.

Brazil Confirmados 394,507 +2,147 (24h) Mortes 24,600 +51 (24h) Recuperados 158,593 40.2% Ativos 211,314 53.56%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários