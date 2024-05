Termina nesta quarta-feira prazo para regularizar título; quase 4 mil foram atendidos em mutirão no Acre

O prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira (8), e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) montou uma estrutura no Ginásio do Sesc, no bairro Bosque, em Rio Branco, para atender a demanda dos eleitores.

Durante uma semana, o mutirão do TRE-AC atendeu quase 4 mil pessoas, oferecendo serviços como emissão do primeiro título, pagamento de multas, transferência de domicílio eleitoral, solicitação de segunda via do documento e atualização de cadastro.

Segundo o TRE-AC, o mutirão iniciou no dia 1º e seguiu até esta quarta-feira, das 8h às 17h. Durante esse período, as equipes do tribunal trabalharam intensivamente para garantir que os eleitores pudessem regularizar sua situação eleitoral a tempo das Eleições Municipais de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro.

Em cidades com mais de 200 mil eleitores, está previsto um eventual segundo turno para o dia 27 do mesmo mês.

Os números divulgados pelo TRE-AC mostram uma grande procura pelo serviço, com eleitores lotando o ginásio em busca de atendimento. Apenas no primeiro dia do mutirão, 444 pessoas foram atendidas, seguidas por 488 no segundo dia e 798 no terceiro, totalizando 1.730 pessoas.

Para aqueles que não puderam comparecer ao mutirão, ainda há a opção de verificar a situação do título eleitoral e resolver pendências através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, a Justiça Eleitoral alerta que a solicitação feita pela internet não resolve as pendências por si só, sendo necessário apresentar os documentos exigidos para análise efetiva das informações e resolução das questões.

Além disso, é importante ressaltar que quem não regularizar seu título eleitoral pode enfrentar dificuldades no dia-a-dia, como problemas para tirar documentos, ingressar em universidades públicas, assumir cargos comissionados ou efetivos, e obter empréstimos em instituições públicas.