Plantão da Globo sobre Bolsonaro bomba na web e gera expectativa para JN

O Plantão da Globo está no TrendingTopics do Twitter desde que Renata Vasconcellos surgiu no vídeo, na tarde desta sexta-feira (22), anunciando a divulgação de uma aguardada gravação a respeito do Presidente da República Jair Bolsonaro. O registro de uma reunião ministerial na qual, conforme denúncia do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, Bolsonaro ameaça intervir na Polícia Federal para poupar seus filhos, também gerou expectativa para o Jornal Nacional, de Renata e William Bonner.

A gravação foi liberada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. Há trechos em que Jair Bolsonaro cita intervenções na “segurança” do Rio de Janeiro – uma suposta referência à Polícia Federal, que investiga Carlos, Eduardo e Flávio, filhos do Presidente. Essa interferência rendeu a saída de Moro do governo, a consequente denúncia e o inquérito que agora apura o possível crime de Bolsonaro.

O anúncio da divulgação do polêmico vídeo rendeu inúmeros comentários no Twitter. Até a última consulta do RD1, a tag Plantão da Globo acumula mais de 35 mil tweets. “Eu ouvindo o plantão da Globo esperando o fim do mundo. É exposed pra ferrar com o ‘Boloniro’”, celebrou um internauta. “Bolsonaro vendo plantão da Globo e a Globo como sempre com um jornalismo de alta qualidade”, alfinetou outro.

Fotos de Renata Vasconcellos e William Bonner na redação do JN também integram a tag. Boa parte com legendas sobre a “alegria” dos âncoras diante da gravação comprometedora. “Plantão da Globo tempera e o Jornal Nacional serve a janta”, salientou uma.

Até mesmo antigos posts de Bonner na rede social ganharam outros sentidos. Os internautas resgataram comentários do apresentador sobre o Plantão da Globo e a respeito de seu jantar – associando a ação ao termo “jantar”, usado na web sempre que uma pessoa “desmonta” outra usando de fatos e argumentos plausíveis.

Ministro do STF Celso de Mello libera praticamente na íntegra vídeo de reunião ministerial. Reunião é considerada peça-chave no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Veja a cobertura completa no #JN pic.twitter.com/Dig979jM9F — Jornal Nacional (@jornalnacional) May 22, 2020

plantão da globo: tan tantan tan tan tanananaaaan Bolsonaro: pic.twitter.com/V9NSwrRYfY — casÃolive (@casaolivetwitch) May 22, 2020

eu vendo o exposed do bolsonaro no plantão da globo pic.twitter.com/ZTgjU9Bv8N — ℓυc (@ittsluc) May 22, 2020

Plantão da Globo fazendo exposed do bozo, imagina o surto quando ele ligou a tv kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/lJ4sKQPHjX — Vittor Bunny 🏡 (@NittaB_) May 22, 2020

eu ouvindo o plantão da globo esperando o fim do mundo // é exposed pra ferrar com o boloniro pic.twitter.com/Rc5Luj2sg0 — 𝒂𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂¹ᵇʷ 🍭 HBDAY SOPHIA (@scarlyevans) May 22, 2020

Bolsonaro vendo o plantão da Globo, e a Globo como sempre com um jornalismo de alta qualidade pic.twitter.com/aE6Ya86uBt — 𝕲𝖗𝖆𝖚𝖘 𝕮𝖊𝖑𝖘𝖎𝖚𝖘 (@NandoxxCelso) May 22, 2020

Plantão da Globo DUAS VEZES no mesmo dia!! Pega fogo cabaré!!!!!

Irruuuuu! pic.twitter.com/n3Dt3OZRs2 — Danielle (@Rocha80435839) May 22, 2020

Plantão da Globo tempera e o Jornal Nacional serve a jantaKKKKKKKK PEGA FOGO CABARÉ pic.twitter.com/KRgnrsyBcJ — pagapau da Samsung (@18Gi0vani) May 22, 2020

