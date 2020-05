The Best: Fifa pode cancelar prêmio de melhor do mundo em 2020

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o prêmio FIFA The Best de 2020 também deve ser cancelado

Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Pandemia do novo coronavírus também passa a colocar em dúvida o maior prêmio individual do futebol no ano de 2020

Ao longo da última década, Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma disputa jamais vista pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Até aqui, o argentino leva vantagem, com seis Bolas de Ouro conquistadas, uma a mais do que o português.

Então, a cada temporada os fãs da dupla aguardam ansiosos pela premiação para ver se Ronaldo consegue empatar ou se Messi aumenta ainda mais a vantagem. Mas, ao que tudo indica, essa briga será suspensa em 2020.

Isso porque com a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o prêmio FIFA The Best de 2020 também deve ser cancelado, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, da Espanha.

Gianni Infantino, presidente da entidade, tem sido claro desde o início da pandemia que todas as decisões devem ser acompanhadas de bom senso e respeito absoluto. De fato, a única competição que depende diretamente da FIFA e ainda não foi suspensa, é o Mundial de Clubes de Abu Dhabi, com previsão para dezembro.

Ontem, a Copa do Mundo Sub-20 Feminina foi adiada para fevereiro de 2021, a Copa do Mundo Sub-17 Feminina, para fevereiro e março do próximo ano, e a Copa do Mundo de Futsal, para o início de 2021.

Assim, a FIFA também deve desistir do evento de gala que marca a premiação, que aconteceria em Milão, em setembro deste ano. A entidade acredita que não haja motivo para celebrações em nenhuma festa.

O cancelamento da Ligue 1 também pesa na decisão, pois impedirá alguns jogadores de concorrerem ao maior prêmio individual do futebol, como Neymar e Mbappe. Com relação aos demais prêmios individuais, ainda não há decisão sobre o que vai acontecer ao final da temporada.

Quanto ao Ballon d’Or, ainda de acordo com o jornal, a revista francesa France Football ainda não decidiu o que vai acontecer. O prêmio é entregue desde 1956 e nunca deixou foi interrompido.

Mas enquanto os prêmios individuais podem ser cancelados, as principais ligas do planeta estudam maneiras para retornar. A Bundesliga será a primeira a voltar, seguida pela liga de Portugal.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários