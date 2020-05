Xuxa fala de revolta da Record e arrependimento em ter detonado a Globo: “Fui mimadinha”

"Tenho profundo carinho pela Manchete, pela Globo e pela Record. Sempre fui respeitada por todas as casas por onde passei”

A participação da rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa Meneghel, no “Conversa com Bial”, na Globo, rendeu muitos rumores sobre a volta da famosa a emissora, visto que Xuxa, no momento, se encontra na Record. Além da entrevista a sua antiga emissora, a cantora também não mediu palavras para falar sobre a Globo, exaltando a antiga casa e admitiu ter se arrependido de ter falado mal da Globo após sua demissão, o que aumentou mais os rumores.

No entanto, em live que aconteceu junto a estilista Martha Medeiros, Xuxa Meneghel tratou de colocar um ponto final nos rumores que andavam rolando sobre sua aproximação com sua antiga emissora, além de negar boatos de que a Record estaria insatisfeita com sua entrevista a “concorrente”.

“Falaram que a Record ficou chateada por eu ter aparecido no Bial. Não há nenhuma verdade nisso. Não é verdade também que exista alguma conversa [de volta para a Globo]. Tenho grande carinho pelas casas. Se eu falei que estava chateada com a Globo, me arrependo”, esclareceu.

Apresentadora se arrepende de críticas e se chama de “mimada” em Live

Xuxa Meneghel ainda voltou a se desculpar pelos antigos ataques a Globo e por ter ficado chateada com a emissora na época de sua saída. Em sua justificativa, inclusive, a apresentadora revelou que foi mimada pela rede de televisão em que se solidificou rainha e que sempre foi respeitada em ambas as emissoras.

“Eles me fizeram rainha e fui mimada pela emissora. Se na reta final falei que estava chateada com a Globo, fui mimadinha. Tenho profundo carinho pela Manchete, pela Globo e pela Record. Sempre fui respeitada por todas as casas por onde passei”, disse Xuxa em live ao vivo.

