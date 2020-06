Acre poderá sofrer maior seca dos últimos 15 anos em 2020, dizem pesquisadores

O Rio Acre está na marca dos 2,1 metros na capital, de acordo com a última medição

Em uma reunião que aconteceu nesta quarta-feira (24), o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco foram informados por membros da Defesa Civil e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) que o Acre pode enfrentar a pior seca dos últimos 15 anos.

O dado foi obtido a partir da observação do nível do Rio Acre, que está abaixo de 3 metros, e as constantes mudanças climáticas destacadas nos últimos dias.

O afluente está na marca dos 2,1 metros na capital acreana, de acordo com a última medição realizada nesta quinta-feira (25).

Embora acreditem que o fenômeno La Ninã poderá influenciar muito no que os acreanos irão enfrentar, equilibrando a situação, os pesquisadores acreditam que será severa a seca.

