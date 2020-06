Astro de A Culpa é das Estrelas, após acusações de abuso sexual, quebra o silêncio e expõe verdade: “relação breve”

Por meio de suas redes sociais, o astro de A Culpa é das Estrelas confirmou seu envolvimento com a jovem, mas disse que foi um caso breve e com o desejo de ambos

Aos 26 anos, o ator americano Ansel Elgort é um artista bastante conhecido no mundo todo, principalmente por ser a estrela do filme A Culpa é das Estrelas. Agora o nome do astro voltou a ser um dos mais comentados na mídia, acontece que o motivo não é nada agradável!

Ansel Elgor vem sofrendo graves acusações de abuso sexual por uma fã, que fez um compartilhamento para lá de bombástico no Twitter na última sexta-feira (19).

Gabby, a vítima, disse que começou a falar com o protagonista de A Culpa é das Estrelas por meio do Snapchat, quando tinha apenas 17 anos e era virgem. Em seus relatos, ela declarou que depois de ser estuprada enfrentou um estresse pós-traumático e ataques de pânico.

Por meio de suas redes sociais, o ator confirmou seu envolvimento com a jovem, mas disse que foi um caso breve e com o desejo de ambos.

“Fiquei angustiado de ver os posts nas redes sociais sobre mim que vêm circulando nas últimas 24 horas. Eu nunca agredi e nunca agrediria alguém. Tivemos uma relação breve, legal e inteiramente consensual”, disse o ator.

Depois do pronunciamento em suas redes sociais, as críticas a Ansel Elgort só aumentaram. Uma usuária do Instagram debochou o ator e disse que Kevin Spacey, outro famoso acusado de agressão sexual, fez um pedido de desculpas mais elegante.

Outra internauta relatou que o protagonista de A Culpa é das Estrelas jogou sujo e tentou culpar a vítima. “Essa desculpinha que ele deu, simplesmente jogou a culpa na vítima”, disse.

