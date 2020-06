Cresce a esperança: quase 7 mil pessoas foram curadas do coronavírus no Acre

Do total de 12,022 mil pessoas contaminadas pelo vírus, 6.629 já receberam alta médica

O número de pacientes curados do coronavírus já se aproxima de 7 mil e já totaliza mais da metade do registro de infectados. Ou seja, do total de 12,022 mil pessoas contaminadas pelo vírus, 6.629 já receberam alta médica por já ter cumprido os 14 dias e não estarem apresentando mais os sintomas da doença.

A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

