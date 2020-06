É octa! Bayern de Munique vence o Werder Bremen e conquista mais um título do Campeonato Alemão

Resumão

“Mia san Mia”! De novo! Pela oitava vez seguida! O Bayern de Munique conquistou seu oitavo título do Campeonato Alemão em sequência, ao vencer nesta terça-feira o Werder Bremen, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Lewandowski, ainda no primeiro tempo. Davies foi expulso na etapa final, mas o placar seguiu o mesmo. Desde a volta da competição, paralisada por causa da pandemia do coronavírus, o Bayern venceu todos os setes jogos. O time segue invicto em 2020, com 18 triunfos e um empate.

A campanha do campeão

O Bayern de Munique conquista o Campeonato Alemão da temporada 2019/2020 ao atingir 76 pontos em 32 jogos. Foram 24 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Melhor ataque da competição, com 93 gols. Melhor defesa, com 31 gols sofridos.

Hegemonia na Alemanha

Este é o oitavo título seguido do Bayern de Munique no campeonato nacional, um novo recorde. No total são 30 conquistas do Alemão, sendo 29 em 57 edições no regime da Bundesliga – mais do que todos os outros times somados (28).

A mão do treinador

O técnico Hansi Flick assumiu o comando do Bayern de Munique em novembro, com o time em quarto lugar na tabela, na 11ª rodada. De lá para cá foram 26 vitórias em 29 jogos, em todas as competições. É a melhor marca de qualquer treinador na história do Bayern, incluindo o trabalho de Pep Guardiola em 2013/2014 e de Jupp Heynckes na temporada anterior. Com ele, o time tem média de três gols por jogo na Bundesliga, a melhor na história da competição. Só deixaram de marcar em uma partida (contra o RB Leipzig) e em apenas três ocasiões venceram por 1 a 0.

Lewandowski, sempre ele!

A vitória que sacramentou o título do Bayern contou (para variar) com mais um gol de Lewandowski, artilheiro da Bundesliga. O atacante chegou a marca de 31 gols no Campeonato Alemão, em 29 jogos. Em toda a temporada com o Bayern, são 46 gols em 40 partidas. E se contarmos os compromissos com a seleção polonesa, são 50 gols em 46 jogos.

