Ex-marido afirma que Salvático estava ‘atrás do dinheiro do Gugu’

O empresário Guilherme Stangherlin falou pela primeira vez sobre o ex-marido de Thiago Salvático, que ficou conhecido após pedir na Justiça o reconhecimento de união estável com o apresentador Gugu Liberato, morto em 2019. O ex-casal, que estava junto desde 2016, está em disputa judicial pela divisão dos bens adquiridos durante o relacionamento.

Stangherlin contou ao colunista Leo Dias, do jornal “Metrópoles”, como ficou sabendo do suposto relacionamento de Salvático com Gugu. Segundo ele, foi pela imprensa durante o velório do ex-apresentador da Record.

“Quando o corpo do Gugu veio para o Brasil, reconheci ele na televisão”, afirmou. “Foi quando eu entrei em contato com ele e perguntei o que estava acontecendo. ‘Está em São Paulo resolvendo problemas pessoais e está no velório do Gugu?’. Ele disse: ‘Como eu estava em São Paulo, resolvendo esses assuntos pessoais, tinha contatos com a família dele e vim dar uma força para eles’. Para mim ele tinha contatos com alguém da família e foi lá para dar uma força.”

Ele diz que, até então, não tinha conhecimento de nenhuma proximidade entre os dois. “Nesses quase cinco anos que a gente morava junto eu nunca vi o nome de Gugu. Eu tinha acesso ao celular dele, a gente dormia junto. O nome do Gugu eu nunca ouvi nesse período que eu estava com ele, de 2016 até dia 23 de maio, quando eu saí da nossa casa”, disse. “Nunca vi coisas do Gugu, fotos do Gugu, nunca tive ciência de nada disso. Se ele teve algum envolvimento, ele foi muito… não quero falar esse palavrão. Ele foi muito manipulador. Me manipulava. Hoje eu tenho certeza disso, plena certeza que ele me manipulava.”

O empresário diz ainda que acredita que o ex-marido está apenas de olho na herança do apresentador. “Não sei aonde ele quer chegar com tudo isso. A minha família conhecia nossa relação, a família dele também”, contou. “E aí ele vem em rede nacional falar o que falou. Está claríssimo para mim que ele estava atrás do dinheiro do Gugu”, desabafou.

A entrevista de Salvático ao “Fantástico”, no dia 17 de maio, aliás, foi um divisor de águas. “Eu não reconheço o Thiago que eu conheci em 2016”, avaliou. “Eu não sei a intenção, onde ele queria chegar com tudo isso, porque todo mundo conhecia que nós tínhamos uma relação. Tanto é que no final do ano agora, antes de voltarmos para a Alemanha, ele foi pra casa dos meus pais, levou uma orquídea para minha mãe, nos abraçou, fizemos fotos, entendeu?”

Menos de uma semana depois de a entrevista ir ao ar, Stangherlin deixou a casa em que os dois moravam na Alemanha. “Eu gostava realmente dele. Meu amor era verdadeiro e intenso por ele. Me dediquei muito para a nossa relação dar certo”, contou. “E eu acreditava muito nele, ele me passava muita segurança. Tanto que nas viagens que ele fazia sozinho, ele me deixava seguro, porque me ligava, fazia chamada de vídeo, mostrava o que ele estava fazendo no quarto, qual era a programação dele. Então se estivesse com outra pessoa era muito… Por mais que eu pensasse: ‘Pode ser que ele está me traindo’. Mas ele me dava muita segurança.”

