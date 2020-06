Ex-vereador, indígena morre após quatro paradas cardíacas em Santa Rosa do Purus

Rui sofreu o infarto e mesmo com a tentativa das equipes de saúde em reanimar o paciente, ele não resistiu

Nesta quinta-feira (4) faleceu em Santa Rosa do Purus, na Aldeia Novo Recreio, o ex-vereador Rui Lopes, após sofrer quatro paradas cardíacas.

De acordo com informações vinda da cidade, Rui sofreu o infarto e mesmo com a tentativa das equipes de saúde em reanimar o paciente, ele não resistiu e morreu.

O ex-vereador foi eleito em 2012 no município de Santa Rosa do Purus, pelo Partido Verde (PV), sendo o segundo mais votado com 115 votos.

