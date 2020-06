Gloria Perez fica indignada e detona propaganda do goleiro Bruno

Glória Perez usou suas redes sociais para criticar, nesta quarta-feira (24), uma propaganda de um canil feita pelo goleiro Bruno. O jogador, cabe lembrar, foi condenado pela Justiça a cumprir uma pena de 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio.

“É um deboche!”, escreveu a novelista da Globo, que compartilhou a notícia sobre o anúncio. A crítica de Glória Perez faz referência ao fato de que as primeiras notícia sobre o desaparecimento de Eliza insinuavam que o corpo dela teria sido comido por cachorros da raça Rottweiler.

Bruno, no entanto, negou a versão ao responder um seguidor que comentou o caso em uma rede social. “Você acredita realmente no que foi noticiado no passado? Amigo, abra a mente! Na época, foram feitos exames que comprovaram que tudo não passou de imaginação daquele noiado do meu sobrinho”, afirmou ele.

Nesta quinta-feira (24), o goleiro fez a postagem em que falou sobre o canil e acabou sendo detonado. “Ontem tive o grande prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu filho Booba. American Bully”, iniciou ele.

“Queria agradecer a @friendsbullkennel pela receptividade e parabenizar pelos lindos animais que vocês tem lá!! Essas da Foto são Estrela e Cristal, e também levei meu Boobinha pra conhecer novos amigos e brincar bastante!! Encontro muito produtivo“, comentou o condenado.

Goleiro Bruno fazendo propaganda de canil. É um deboche! https://t.co/cLljFXGFUX — Gloria Perez (@gloriafperez) June 24, 2020

