Governo volta atrás, vai prorrogar decreto e comércio permanece fechado no Acre

Durante a coletiva de imprensa promovida pelo governo do Estado, na tarde desta segunda-feira (22), para apresentação do plano Convivo sem Covid o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão,disse que o Estado ainda não está preparado para reabri o comércio, já que ainda está em ‘bandeira vermelha’ em todos os municípios.

Uma edição extra do Diário Oficial contendo a prorrogação do decreto e apresentando o plano Convivo sem Covid, devem ser publicado no final da tarde.

A prefeita Socorro Neri já havia informado que, em Rio Branco, prorrogaria a medida que mantém o comércio fechado pelo menos até o final deste mês.

