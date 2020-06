Homem é preso com dois ‘tijolos’ de maconha em ônibus que seguia para Tarauacá

O Grupamento Tático (GT7) vem apresentando excelentes resultados no município de Tarauacá, no interior do Acre, que nesse mês já apreendeu quase 100 kg de drogas.

José Adelino Lima Araújo, de 32 anos, foi preso pela acusação de tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (26), na BR-364, na zona rural do município.

Segundo informações do Grupo Tático (GT7), em patrulhamento de rotina, os militares viram a chegada de um ônibus intermunicipal, que partiu da capital Rio Branco com destino a Tarauacá. A guarnição acompanhou o ônibus até a rodoviária, pois sabia que Tarauacá se tornou uma importante rota de transporte de droga no Acre.

No trajeto, na penúltima parada, o ônibus parou mas ninguém desceu, em seguida o ônibus foi em direção a rodoviária, mais José pediu para descer antes da última parada, levantando suspeita dos militares, que na abordagem, perguntaram se o acusado tinha algum ilícito na mochila que estava com ele. O homem ficou nervoso e não respondeu a pergunta do militar.

Na revista pessoal, foi constatado que José não tinha nada no corpo, mas quando foi feita uma verificação na bolsa, foram encontrados dois “tijolos” de maconha, pesando um pouco mais de 2 kg.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com a droga, para os procedimentos cabíveis.

