Homem baixa vidro do carro e se masturba para 3 adolescentes que voltavam da escola

Policiais civis do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, na terça-feira (7), um homem, 27, por importunação sexual de três adolescentes de 15 anos, no momento em que elas retornavam da escola, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O delegado Edgar Moura, titular do 10° DIP, informou que as diligências iniciaram após uma das vítimas comparecer à delegacia junto com o pai e relatar o ocorrido.

A vítima disse aos policiais que o homem passou por elas em um veículo, baixou o vidro e começou a se masturbar. Assustadas com a ação, as adolescentes saíram às pressas para suas casas.

“Após tomarmos ciência do fato, demos início às investigações e conseguimos imagens de câmeras de segurança da localidade que flagrou o crime. Por meio disso, identificamos a placa do carro usado pelo suspeito e na sequência efetuamos a prisão e apreendemos o carro”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, há relatos de outras possíveis vítimas semelhantes ao ocorrido. “Caso alguém tenha sido vítima dele, solicitamos que procurem a delegacia para acompanharmos a situação”, afirmou. O homem responderá por importunação sexual. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e ficou à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da Polícia Civil do Amazonas