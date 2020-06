Inscrições para processo seletivo do ICMBio no Acre terminam neste domingo

Terminam neste domingo (21) as inscrições do processo seletivo para brigadistas e chefes de esquadrão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Há 21 vagas para Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul.

Em virtude da pandemia de coronavírus, tanto as inscrições como o concurso devem ser feitos online.

PUBLICIDADE

Uma vaga para chefe de esquadrão é destinadas a Rio Branco e Brasileia, cada. Há ainda nove oportunidades para brigadistas: quatro para a capital e cinco para o Brasileia.

Em Cruzeiro do Sul, para o Parque Nacional da Serra do Divisor, há 10 vagas: oito para brigadistas e duas para chefes de esquadrão.

Os contratos são de dois anos. Os brigadistas ganharão um salário mínimo mais auxílios. Já os chefes de esquadrão receberão 1,5 salário mínimo, além dos auxílios. Não é necessária taxa de inscrição.

ACESSE O EDITAL

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários