Ludmilla e a mulher revelam que já tiveram coronavírus

A cantora Ludmilla, 25, e sua mulher, Brunna Gonçalves, 27, revelaram nesta terça-feira (30) que exames detectaram que elas já contraíram o novo coronavírus. “E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive […] Eu fiquei chocada real, porque isso é bem perigoso…se cuidem”, escreveu Brunna no Twitter.

Ludmilla respondeu que também recebeu o mesmo resultado. A mulher da funkeira comentou ainda que imaginava já ter tido a Covid-19, porque sentiu os sintomas após o Carnaval. “Mas foi bem no início, foi bem antes de a pandemia começar”, escreveu ela.

Nesta sexta (3), Ludmilla lança sua nova música, “Cobra Venenosa”. Muitos internautas apontaram que a letra da canção seria uma indireta para Anitta. “Eu disse limpa, limpa antes que caia dentro, do cantinho da boca, escorrendo o seu veneno”, diz o refrão do funk.

As duas brigaram por causa da música Onda Diferente, que lançaram juntas em 2019. No início deste mês, Ludmilla publicou um vídeo no Instagram, em que expõe conversas antigas com a ex-amiga e afirma que Anitta é manipuladora.

