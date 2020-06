Manchester City define valor para negociar Gabriel Jesus com Inter de Milão

Com a saída de Lautaro Martinez próxima, a Inter de Milão procura um substituto para o argentino. Segundo o Manchester Evening News, um dos nomes consultados pelo clube italiano é o de Gabriel Jesus, do Manchester City.

Jesus é considerado uma boa opção para os italianos por ter idade e números semelhantes aos de Lautaro. O argentino, 22 anos, marcou 16 gols em 32 rodadas do italiano. Já o brasileiro, 23 anos, fez 14 gols em 40 jogos.

Além de Gabriel Jesus, a Inter de Milão já sondou os nomes de Cavani, de saída do PSG, Mertens, que renovou com a Napoli, e Timo Werner, acertado com o Chelsea.

