Márcio Pereira poderá ser o vice do MDB em Plácido de Castro

Decisão depende de uma conversa com Gladson, Nicolau e a presidente do PP, senador Mailza

O assessor político e professor de história, Márcio Pereira, filiado ao Partido Progressistas, declarou na tarde desta terça-feira (23) que foi convidado para ser pré-candidato à vice-prefeito na chapa majoritária que tem o ex- prefeito Francisco Tavares (MDB).

“Eu recebi o convite para compor a chapa majoritária com o ex-prefeito Tavares. No caso, ele entende que eu posso lidar melhor com a classe jovem da região e ele com as pessoas de mais idade por já ter sido prefeito”, contou.

Entretanto, Pereira disse que uma reunião deverá ocorrer essa semana, onde vai decidir se vai ou não aceitar o desafio, uma vez que, já havia anunciado que seria candidato à prefeito pelo Progressistas, no ano passado.

“Preciso do aval do governador Gladson Cameli, do presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior, e da presidente do partido, senadora Mailza Gomes. Essa reunião deve ocorrer até sexta-feira”, declarou.

O assessor destacou que caso aceite o desafio, vai levar com seu nome a memória de seu pai, Luiz Pereira, que foi um político honrado na região quando ocupou a cadeira de chefe do executivo Municipal. Luiz Pereira faleceu em fevereiro deste ano.

