Presidente da Câmara de Vereadores de Brasileia é preso após agredir esposa grávida

Informações repassadas ao ContilNet na manhã desta terça-feira (16), dão conta de que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Brasileia, Rogério Pontes (PROS), foi preso após agredir a esposa que estaria grávida. O vereador teria sido preso na sede da Delegacia de Polícia de Brasileia na segunda-feira (15).

De acordo com o teor do processo (n°. 0000477-15.2020.8.01.0003), Pontes, além de estar com som alto e fazendo ingestão de bebida alcoólica, agrediu sua companheira, grávida de 8 meses, fisicamente “soco no queixo, rasteira e rasgou o vestido da vítima e a arranhou no seio, e moralmente”, diz o auto do processo.

A esposa em seu depoimento, afirma que já foi agredida outras vezes por Rogério, tendo inclusive acionado a justiça para punir seu agressor, o qual, segundo a vítima, sempre que bebe fica agressivo e descontrolado.

O parlamentar teve representação criminal por crime de lesão corporal e violência doméstica, solicitando a vítima medidas protetivas de urgência: saída do vereador agressor da residência do casal e manutenção de distância do agressor da vítima.

Rogério livrou-se da prisão após pagar fiança de R$ 5.000 e vai responder processo em liberdade.

