Transparência: Prefeitura de Cruzeiro do Sul cria comissão para realizar auditoria interna

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta última quinta-feira (25), um decreto assinado pelo prefeito de Cruzeiro de Sul, Ilderlei Cordeiro, que autoriza uma auditoria interna no município.

Sob a coordenação do controlador-geral, a Comissão Especial de Auditoria Interna foi criada e atuará por 60 dias, com a finalidade de auditar procedimentos administrativos, processos gerenciais, processos licitatórios e processos de contratação, no período de 01 de janeiro de 2015 a 24 de junho de 2020, com objetivo de verificar a regularidade, e apontar adoções de medidas que venham a melhorar a gestão administrativa e o devido cumprimento das normas legais pelo serviço público.

A auditoria foi uma iniciativa do prefeito Ilderlei Cordeiro que tem a transparência como uma das marcas de sua gestão. “Depois de pronto, mandaremos o relatório para o Ministério Público do Acre e demais órgãos controladores apresentando a realidade da nossa gestão. Isso é importante tanto para o gestor, pois levanta tudo o que precisa ser apurado, como também, é saudável para a população, pois uma auditoria destas vai levantar o andamento de todos os recursos públicos”, destacou o prefeito.

A comissão vai avaliar todos os processos licitatórios dos últimos cinco anos e meio e será composta por representantes da Procuradoria-Geral do Município, um da Controladoria-Geral do Município, das secretarias municipais de Finanças, Saúde, Administração, Obras; Assistência Social, Educação, além de um representante do Sindicato dos Servidores Municipais e um representante da Câmara de Vereadores.

